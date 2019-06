Vague de chaleur au Maroc: voici les villes concernées (Bulletin spécial)

La direction de la météorologie nationale vient d’annoncer, dans un bulletin spécial, qu’une vague de chaleur touchera, à partir du dimanche 30 juin, plusieurs régions du Maroc. Les températures devront ainsi atteindre 45°C.

Cette vague de chaleur qui se poursuivra jusqu’à mardi prochain, concernera Errachidia, Zagora, Tata, Assa Zag, Aousserd et Oued Eddahab.

La même source a également précisé que les températures vont grimper à partir de ce samedi au sud-est du Royaume.

A noter que le temps sera assez chaud ce samedi sur le Sud-est, l’Oriental, le Sud du Rif et l’extrême sud du pays. Le temps sera stable avec ciel clair à peu nuageux ailleurs. Un vent modéré de secteur nord est prévu sur les provinces sud et les plaines intérieures et sud sur le Sud de l’Oriental et le Sud-Est. Les températures minimales seront de l’ordre de 12/17 °C sur les reliefs, de 24/29 °C sur le Sud-est, l’oriental et l’extrême sud du pays et de 18/23 °C sur le reste du pays.

les températures maximales seront de l’ordre de 23/28 °C près des côtes, de 38/44 °C sur l’oriental, le Sud-est et l’extrême sud du pays et de 29/37 °C ailleurs.

S.L.