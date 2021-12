Vaccination: les Marocains appelés à recevoir la 3ème dose

Depuis une semaine, le ministère de la Santé et de la Protection sociale envoie des sms aux citoyens, leur rappelant que la date de leur pass vaccinal a expiré et leur a conseillé de bénéficier de la troisième dose du vaccin afin de renforcer leur immunité contre la covid-19.

Dans le même cadre, le Professeur Moulay Mustapha Ennaji a précisé à Le Site info que les personnes concernées sont celles qui ont bénéficié de la vaccination depuis six mois ou plus. Le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II, de Casablanca, membre du Comité technique et scientifique, a également souligné que toutes les études ont démontré que l’efficacité du vaccin diminue après six mois et que la troisième dose pallie cette diminution et renforce l’immunité.

Par ailleurs, certains citoyens se demandent si l’on peut recevoir cette troisième dose deux mois seulement après la prise de la seconde. La réponse par la négation de Pr Ennaji à cette question est catégorique et qu’il faut donc respecter le délai de six mois, car l’immunité ne diminue qu’après cette période.

