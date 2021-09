Vaccination: Dr Saïd Afif appelle à ne pas oublier les enfants sans abri

La campagne de vaccination des enfants âgés entre 12 et 17 ans va bon train. Plus d’un million d’élèves ont reçu la première dose du vaccin contre la Covid-19, dans le cadre de la vaste campagne de vaccination ciblant l’enseignement public et privé, les établissements d’enseignement traditionnel et les écoles des missions étrangères.

A ce propos, Dr Moulay Said Afif, membre du Comité chargé de la stratégie de vaccination anti-covid, a appelé à la vaccination des enfants sans abri.

« L’importance donnée aux écoliers ne doit pas faire oublier aux autorités concernées le cas des enfants sans domicile fixe, surtout que les directives royales soulignent que tous ceux qui remplissent les conditions peuvent être vaccinés gratuitement. Ces enfants doivent être vaccinés, qu’ils aient des papiers d’identité ou non », a déclaré le Dr Afif à Le Site info.

Et de conclure: « Il est du devoir de l’Etat et de toutes les parties prenantes de coopérer entre eux afin de permettre aux enfants âgés de 12 ans et plus d’être vaccinés ».

M.F.