Vaccination des enfants au Maroc: nouvelle annonce du ministère

Les parents et tuteurs des élèves âgés de 12 à 17 ans et inscrits dans les établissements d’enseignement public et privé, ainsi que les écoles d’enseignement originel, les missions étrangères et instituts de formation professionnelle, peuvent faire vacciner leurs enfants contre la Covid-19 dans le centre de vaccination et avec le vaccin de leur choix (Pfizer ou Sinopharm), sans avoir à remplir la condition de lieu de résidence.

Dans un communiqué, le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique souligne que l’accès à la vaccination pour les élèves de cette tranche d’âge, lancée le 31 août dernier, demeure gratuit, volontaire et soumis à l’accord des parents.

Il invite les parents et tuteurs des élèves à consulter la liste des centres de vaccination en vue de choisir celui où ils souhaitent faire vacciner leur enfant, tout en les appelant à adhérer massivement à cette opération importante destinée à protéger les apprenants en vue de progresser sur la voie de l’immunité collective. L’opération de vaccination de la tranche d’âge des 12-17 ans, lancée le 31 août dans l’ensemble des centres de vaccination situés dans 419 établissements scolaires, connait une grande affluence auprès des élèves et des familles en général, ajoute le communiqué. La liste complète des centres de vaccination a été mise en ligne sur les sites web, pages officielles et réseaux sociaux du ministère, des académies régionales de l’éducation et de la formation et des directions provinciales de l’éducation.

S.L. (avec MAP)