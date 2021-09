Vaccination des 12-17 ans au Maroc: les premiers bénéficiaires témoignent (VIDEO)

L’opération de vaccination anti-covid au profit des élèves de la tranche d’âge 12-17 ans a été lancée le mardi 31 août.

Cette opération va bénéficier aux élèves d’enseignement public et privé et des écoles des missions étrangères, afin de garantir des conditions sûres pour le démarrage de l’année scolaire.

Au micro de Le Site info, plusieurs élèves, ayant reçu leur première injection, assurent que les centres de vaccination ont connu une grosse affluence. «Nous avons été bien accueillis par les responsables du centre, ce qui nous encouragé à nous faire vacciner. Tout s’est bien passé», a confié une jeune fille.

Et d’ajouter : «J’ai décidé de me faire vacciner pour protéger ma famille. En plus, nous avons le choix entre deux vaccins. J’ai choisi Pfizer pour pouvoir me rendre plus facilement en Europe, où je compte poursuivre mes études».

La mère d’une autre élève a confié, de son côté, avoir encouragé sa fille à se faire vacciner. «Toute ma famille a reçu les deux injections. Nous sommes plus protégés. Quand l’opération de vaccination des 12-17 ans a été lancée, je n’ai pas hésité à inciter ma fille à se rendre au centre de vaccination», a-t-elle assuré.

Pour rappel, la commission a pris cette décision sur la base du rapport du Comité scientifique en charge de la Stratégie nationale de vaccination qui avait recommandé la nécessité de vacciner les enfants âgés de 12 à 17 ans en vue de protéger tous les citoyens au regard de la recrudescence des cas d’infection parmi cette tranche d’âge.

H.M.