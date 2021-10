Vaccination au Maroc: vers l’administration d’une 3ème dose aux élèves ?

Alors que le ministère de l’Éducation Nationale mène une véritable course contre la montre pour vacciner le plus grand nombre d’élèves âgés entre 12 et 17 ans, des Marocains se demandent si cette catégorie sera concernée par la troisième dose.

À ce propos, le directeur du laboratoire de virologie à l’université Hassan II de Casablanca Mustapha Naji a déclaré à Le Site info que s’il s’avère que les deux premières doses sont inefficaces, il se pourrait qu’on ajoute une troisième dose.

Le virologue ajoute que l’efficacité du vaccin sur les élèves apparaîtra sur le long terme suite à des études qui détermineront s’ils auront besoin d’une troisième dose ou non.

M.F.