Vaccination au Maroc: une nouvelle livraison attendue ce lundi

Mustapha Ennaji a fait savoir que la campagne de vaccination se déroule dans de très bonne conditions, indiquant que près d’un million et demi de personnes ont reçu la première dose du vaccin.

Dans une déclaration à Le Site info, le virologue et directeur du laboratoire de virologie de la faculté Hassan II de Casablanca a assuré que les Marocains se sont tous engagés pour la réussite de cette campagne, dans l’espoir d’un retour à la vie normale dans les plus brefs délais.

Mustapha Ennaji a également annoncé que le Maroc recevra ce lundi une nouvelle livraison du vaccin de Sinopharm. Un nouveau lot du vaccin d’AstraZeneca arrivera également en fin de semaine.

Pour rappel, le Maroc ambitionne d’achever l’opération de vaccination dans 3 à 5 prochains mois, en vue d’atteindre l’immunité collective et assurer un retour à la vie normale, avait souligné le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

Ait Taleb a expliqué que suivant la cadence avec laquelle se déroule l’opération de vaccination jusqu’à présent et conformément au plan tracé pour son déroulement, l’objectif à atteindre lors des 3 à 5 prochains mois est de vacciner environ 30 millions de citoyens marocains, soit 80 % de la population et de parvenir à une immunité collective, réduisant ainsi les effets négatifs induits par la propagation de la pandémie et assurer un retour à la vie normale.

N.M.