Vaccination au Maroc: les catégories concernées par la troisième dose

Le membre du comité scientifique et technique de vaccination contre le Covid-19, Said Afif, a déclaré qu’une troisième dose du vaccin sera administrée aux catégories les plus vulnérables.

Dans une déclaration à Le Site info, Dr Afif a indiqué que le comité de vaccination a donné son autorisation afin qu’une troisième dose soit administrée aux personnes âgées, celles atteintes de maladies chroniques, ainsi que celles présentes sur les premières lignes dans la lutte contre le virus.

Notre interlocuteur ajoute que la diversification du vaccin est une bonne chose. « Le Maroc a utilisé 4 vaccins connus mondialement », a-t-il déclaré, appelant les Marocains, par ailleurs, à s’engager massivement dans la campagne de vaccination afin de contribuer au retour à la vie normale.

M.F.