Vaccination au Maroc: la barre des 20 millions de doses bientôt franchie

La barre des 20 millions de doses de vaccins anti-Covid 19 sera franchie « dans les prochains jours », a indiqué mardi le ministère de la Santé, soulignant que le Maroc continue de recevoir de quantités supplémentaires de vaccins.

A lundi 5 juillet 2021, le nombre de personnes complètement vaccinées a atteint 9.181.595 personnes, tandis que les primo-vaccinés s’élèvent désormais à 10.119.393, a indiqué le chef de la division des maladies transmissibles, Abdelkrim Meziane Bellefquih, au cours de la présentation du bilan bimensuel (22 juin/05 juillet) de la situation épidémiologique au Maroc.

Bellefquih a rappelé que le roi Mohammed VI a présidé lundi au Palais Royal de Fès le lancement et la signature d’accords liés au projet de fabrication et de mise en seringue au Maroc du vaccin anti-Covid19 et autres vaccins, expliquant que ce projet structurant s’inscrit dans le cadre de la volonté royale de permettre au Royaume de disposer de capacités industrielles et biotechnologiques globales et intégrées pour fabriquer des vaccins.

En appui à la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, qui est à sa 23ème semaine consécutive, les autorités sanitaires nationales ont reçu, ce mardi matin, de nouvelles cargaisons du vaccin chinois Sinopharm, lesquelles permettront de poursuivre confortablement les opérations de vaccination.

Aux fins de la réalisation des objectifs de la stratégie nationale de vaccination, les rendez-vous ont été étendus à la journée de dimanche, à la faveur de la mobilisation de cadres médicaux civils et militaires, tout en donnant une nouvelle opportunité aux citoyens âgés de plus de 40 ans de se faire vacciner.

Le responsable a en outre fait état d’un changement visible en termes d’indicateurs, ce qui présage le caractère sensible de la prochaine étape, affirmant : « Soit nous allons nous ressaisir en toute fermeté et responsabilité et ramener la courbe à une trajectoire positive, soit nous allons nous résigner à une rechute épidémiologique avec laquelle tous les acquis risquent d’être anéantis ».

A cet effet, le ministère de la Santé exhorte les citoyennes et citoyens à faire preuve d’un sens élevé de responsabilité et de vigilance citoyenne pour aller de l’avant dans la préservation des acquis et la mise en œuvre fluide des mesures d’assouplissement.

