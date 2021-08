Vaccination au Maroc: Dr Afif adresse un message aux parents d’élèves

Suite à la décision du comité scientifique et technique d’adopter Sinopharm et Pfizer pour la vaccination des 12-17 ans, le professeur Moulay Said Afif, membre dudit comité, a appelé tous les parents à participer à cette campagne, afin d’éviter la propagation du virus parmi les enfants, et leur assurer un enseignement présentiel.

Selon l’expert, la situation sanitaire est préoccupante, soulignant que plusieurs enfants âges de 12 ans et plus ont été admis dans les services de réanimation.

Par ailleurs, Dr Afif a expliqué que toutes les études ont prouvé l’efficacité des deux vaccins pour cette tranche d’âge.

Concernant l’effet du vaccin sur les élèves, Afif a déclaré que le vaccin Pfizer a été utilisé en Amérique, en France et en Allemagne et n’a posé aucun problème, soulignant qu’il est « efficace et sûr ».

