Vaccination au Maroc: des citoyens se plaignent de certains dysfonctionnements

Le ministère de la Santé a récemment annoncé l’élargissement de la campagne nationale de vaccination au bénéfice d’autres franges de la population, dont l’âge est de 35 à 39 ans.

Pourtant, de nombreux citoyens ayant été vaccinés ont mis à l’index certains dysfonctionnements, selon eux. Ainsi, Le Site info a recueilli des témoignages de personnes se plaignant que les centres de vaccination qu’on leur a assigné se trouvent loin de leurs domiciles du fait que leur nouvelle adresse n’a toujours pas été actualisée, alors qu’elle figure bien sur leur CIN. Chose qui les a obligées à faire un vrai « parcours du combattant », et de longues distances, dans le but de trouver le centre de vaccination où ils ont reçu leur première dose de vaccin anti-coronavirus.

Une dame a raconté à Le Site info qu’elle s’était adressée, au premier abord, au centre de vaccination le plus proche de chez elle, sis quartier Racine, à Casablanca. Mais on l’a redirigée vers un autre centre à Aïn Chock! Celui-ci, à son tour, l’a orientée vers le centre de Sidi Maârouf! Tout cela, déplore cette dame, l’a scandalisée et mise dans une colère indescriptible.

Notre interlocutrice a alors lancé un vibrant appel aux responsables afin qu’ils fassent en sorte de désigner aux citoyens le centre de vaccination le plus proche de chez eux, au lieu de les laisser chercher un autre centre lointain. Décision qui risquerait de les priver de recevoir le vaccin, à cause de la distance à parcourir et à la perte inutile et épuisante de temps.

De même que des témoignages, recueillis par Le Site info, ont rapporté que dans certains centres, des cadres ne portaient même pas de masques de protection. Et pour en savoir plus sur les doléances précitées, Le Site info a essayé de contacter le Département de Khalid Ait Taleb. Mais le téléphone est resté, encore une fois, aux abonnés absents!

A noter, toutefois, que le Bulletin quotidien des résultats de surveillance épidémiologique de la covid-19, du mardi 13 juillet, a annoncé que le nombre des citoyens et des ressortissants étrangers ayant reçu leur première dose de vaccin a atteint 10 71 3551 personnes. Alors que, selon toujours ledit bulletin du ministère de la Santé, ce sont 9.409.395 personnes qui, depuis le lancement de la campagne nationale vaccinale, ont reçu leur seconde dose de vaccin contre le coronavirus.

Larbi Alaoui