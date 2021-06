Vaccination au Maroc: des citoyens poussent un coup de gueule

Dès le début de la campagne nationale de la vaccination contre le coronavirus, la satisfaction des citoyens était quasi-générale de la prise de RDV, à l’organisation impeccable au sein des centre de vaccination, jusqu’à la fin de l’opération.

Pourtant, ce n’est plus le cas partout et de nombreux citoyens ont constaté un dysfonctionnement du système informatique chargé de fixer les dates de la vaccination, sachant que parmi ces citoyens il y en a qui ont contracté le virus, qui en sont guéris et en convalescence actuellement.

Parmi ces plaignants, l’un d’eux a exprimé à Le Site info sa grande surprise, et celle d’autres citoyens, de s’être vu refuser par le personnel médical et paramédical de recevoir la première dose du vaccin contre la covid-19, dans un centre de vaccination au centre-ville de Casablanca.

Notre interlocuteur a ajouté que le refus des cadres sanitaire de le faire vacciner lui a été expliqué par l’absence de son nom sur la liste du système informatique. Ceci, alors que son nom figure bel et bien sur la liste du centre de vaccination, conformément aux recommandations de son médecin traitant. Et de préciser qu’il est en possession de documents médicaux qui lui ont été délivrés par l’hôpital où il a reçu des soins après avoir contracté le coronavirus. Et l’équipe médicale lui a recommandé d’aller bénéficier de la première dose du vaccin, un mois après son rétablissement.

De même que ce monsieur s’est interrogé si cette omission de son nom a pour cause un dysfonctionnement ou une panne technique du système informatique chargé de fixer les dates des RDV ou s »il s’agit de l’absence de coordination entre les différentes parties prenantes de l’opération de vaccination.

Des questions légitimes des citoyens dont Le Site info a voulu connaître les réponses en s’adressant aux services concernés du ministère de la Santé. Cependant, nos sollicitations sont restées vaines et les correspondants contactés étaient tous » aux abonnés absents ».

L.A.