Vaccination au Maroc: de nouveaux rendez-vous programmés pour la 1ère dose

De nombreux citoyens n’ont pu récemment recevoir la première dose de vaccin. Pour certains, cela est dû à l’épuisement de stocks dans plusieurs centres de vaccination.

Dans ce cadre, dans une déclaration à Le Site info, une source fiable a assuré que de nouvelles livraisons de doses ont été acquises par le Royaume. Par conséquent, les citoyens ayant raté le rendez-vous qui leur a été programmé, pour une raison ou pour une autre, peuvent se rendre au centre de vaccination qui leur est désigné afin de bénéficier de la première dose de vaccin contre le coronavirus,

Le ministère de la Santé met en œuvre tous les moyens logistiques afin que la campagne de vaccination puisse bénéficier à de plus larges franges d’âges de la population et ce, après la récente acquisition de nouvelles livraisons de doses de vaccin, a précisé notre source Et d’ajouter que le fait que la vaccination soit élargie à d’autres franges d’âge est à même de contribuer à diminuer le risque de propagation de la covid-19 au sein de la population.

La même source a également tenu à souligner que le Royaume vient de recevoir un million de nouvelles doses de vaccin, samedi 19 juin courant.

L.A