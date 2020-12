Vaccination au Maroc: au bout de combien de temps acquiert-on l’immunité ?

Amina Barkat a indiqué que les préparatifs vont bon train pour le lancement de la campagne de vaccination contre le covid-19.

Invitée du JT du soir de la chaîne nationale Al Aoula, le Professeur universitaire à la Faculté de médecine et de Pharmacie et Docteur en nutrition a fait savoir que le vaccin est la seule solution pour éradiquer le virus et retrouver une vie normale, précisant que 80% des Marocains seront vaccinés.

«Le respect des mesures sanitaires est primordial dans les prochains mois. Le lancement de la campagne de vaccination ne signifie pas qu’on devrait se débarrasser de nos masque de protection», a mis en garde Amina Barkat, également membre de la commission scientifique de la campagne vaccinale au Maroc.

«L’immunité sera acquise deux mois après l’administration du vaccin. Les personnes vaccinées devront ainsi respecter les gestes barrières pendant cette période afin d’éviter une contamination. Chaque personne recevra deux doses dans un intervalle de 21 jours», a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, Amina Barkat a assuré que les effets secondaires du vaccin demeurent très négligeables. Lesquels effets sont semblables à ceux ressentis par les mamans qui allaitent leurs nourrissons.

«Il s’agit d’une très faible douleur ressentie à l’endroit de la vaccination, accompagnée d’une passagère hausse de la température et d’un mal de tête. Effets qui disparaissent rapidement ou ne peuvent même apparaître», a-t-elle tenu à rassurer.

Et même au cas de l’apparition de ces effets secondaires, les médecins qui seront mobilisées et sollicités pendant la campagne vaccinale prescriront les médicaments adéquats pour y remédier, a ajouté Pr Barkat en soulignant que « ce n’est pas plus compliqué que cela! ».

Et de conclure sur la nécessité de la vaccination qui permettra à tous un retour à la vie normale d’avant la pandémie.

N.M. et L.A.