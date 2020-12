Vaccination anti-Covid: les listes des fonctionnaires bénéficiaires remises aux préfectures

En prévision de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus, les préfectures et provinces du Royaume ont reçu les listes des fonctionnaires des administrations publiques qui sont en première ligne dans la lutte contre la propagation du Covid-19.

Une source informée a indiqué à Le Site Info que ces différentes administrations ont recensé leurs fonctionnaires selon leur lieu de résidence, soulignant que des stations de vaccination seront déployées sur tout le territoire national à cet effet.

Selon la même source, les agents d’autorité ont effectué, au cours des derniers jours, des visites de terrain pour s’enquérir de l’opérationnalité de ces centres de vaccination.

Même si la date de lancement de l’opération nationale de vaccination anti-Covid-19 n’a pas encore été annoncée officiellement, les préparatifs vont bon train.

Par ailleurs, les vaccins seront administrés à titre gratuit aux personnes indigentes et démunies et seront payants, notamment pour les bénéficiaires d’un système de couverture médicale qui se chargera d’en rembourser les frais.

Il est à rappeler que sur directives du roi Mohammed VI, le Maroc se prépare à lancer, dans les prochains jours, une vaste campagne de vaccination contre le coronavirus. L’opération devra couvrir les citoyens âgés de plus de 18 ans, selon un schéma vaccinal en deux injections, en donnant la priorité aux personnels de première ligne, en l’occurrence, le personnel de Santé, les autorités publiques, les forces de sécurité et le personnel de l’Education nationale, ainsi qu’aux personnes âgées et aux personnes vulnérables au virus et ce, avant de l’élargir au reste de la population.

S.H.