Vaccination anti-covid: le Maroc adoptera-t-il la 4e dose ?

Le directeur du laboratoire de biotechnologie à la Faculté de Médecine et de Pharmacie à Rabat, Azzedine Ibrahimi, est revenu sur les causes qui ont poussé le Maroc à administrer une troisième dose du vaccin, et a évoqué la possibilité d’administrer des doses supplémentaires.

Dans une publication sur son compte Facebook, le professeur a déclaré que selon les statistiques, 80% des personnes vaccinés décédées du covid sont décédés 6 mois après avoir reçu leur deuxième dose. Ceci, est dû à l’affaiblissement de leur immunité et au fait qu’ils soient atteints de maladies chroniques.

« Pas besoin d’être un génie pour décider de renforcer l’immunité de ces personnes avec une troisième dose six mois après avoir reçu la deuxième. Il en va de même pour les personnes dans les premiers rangs car elles sont grandement exposées au virus », a-t-il écrit.

Et d’ajouter : « Cette approche est recommandée par l’administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments et ne contredit aucune recommandation scientifique de l’Organisation mondiale de la santé ». Le professeur précise que les personnes concernées par cette troisième dose sont ceux qui ont reçu leur deuxième dose depuis 6 mois ou plus.

Au sujet de l’adoption de doses supplémentaires, le professeur a écrit : « Concernant la troisième, quatrième ou cinquième dose, je souris quand je vois cette question posée surtout par des jeunes qui ne savent pas qu’à partir de quarante ans, on sera obligé de prendre beaucoup de médicaments tous les jours ».

Et d’ajouter : « Si l’immunité de la première génération de vaccins diminue après six mois, je pense que le pire des cas est de donner une dose annuelle de vaccins de la nouvelle génération et bien sûr à certaines catégories, comme on le fait actuellement avec le vaccin contre la grippe ».

