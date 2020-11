Vaccination anti-Covid: Ait Taleb peaufine les derniers préparatifs

Khalid Ait Taleb est en train de peaufiner les derniers préparatifs concernant la campagne de vaccination contre le covid-19, a appris Le Site Info d’une source du ministère de la Santé.

Cette campagne débutera dans les prochaines semaines et sera la plus importante opération de cette envergure de l’Histoire du Royaume. La même source a ajouté que le ministre de la Santé annoncera bientôt la stratégie qui sera adopté pour garantir le plein succès de cette campagne de vaccination.

Et parmi les questions que se posent les Marocains, Ait Taleb apportera des réponses concernant l’obligation de se faire vacciner, la gratuité ou pas de la vaccination et les différents lieux où elle se déroulera.

Le ministère de la Santé n’a omis aucun des aspects que revêt cette importante campagne, a précisé notre source. Et l’annonce de toutes les information y inhérent seront très prochainement connues de l’opinion publique nationale afin d’apporter les réponses adéquates à toutes les questions légitimes que ne manquent pas de se poser les citoyens.

Pour rappel, le roi Mohammed VI a donné ses Hautes Orientations en vue du lancement, dans les prochaines semaines, d’une opération massive de vaccination contre la Covid-19, a indiqué lundi un communiqué du Cabinet royal.

« Cette opération nationale, d’envergure inédite, vise la couverture de la population par un vaccin en tant que moyen idoine d’immunisation contre le virus et de maitrise de sa propagation. Selon les résultats des études cliniques déjà achevées ou toujours en cours, la sécurité, l’efficacité et immunogénicité du vaccin ont été prouvées.

Ainsi, cette opération devra couvrir les citoyens âgés de plus de 18 ans, selon un schéma vaccinal en deux injections. La priorité sera notamment donnée aux personnels de première ligne, en l’occurrence, le personnel de Santé, les autorités publiques, les forces de sécurité et le personnel de l’éducation nationale, ainsi qu’aux personnes âgées et aux personnes vulnérables au virus, et ce, avant de l’élargir au reste de la population », indique-t-on de même source.

Par ailleurs, le Souverain a donné ses directives aux autorités compétentes pour veiller à la bonne préparation et au bon déroulement de cette opération nationale d’envergure, tant sur les plans sanitaire, logistique que technique. « L’accent a été mis notamment sur l’accessibilité du vaccin, dans un cadre social et solidaire, et sa disponibilité en quantités suffisantes, ainsi que sur la logistique médicale de transport, d’entreposage et d’administration du vaccin sur l’ensemble du territoire et la mise en place d’un système efficace de pré-enregistrement des bénéficiaires », ajoute le communiqué du Cabinet royal.

A.Z.