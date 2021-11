Vaccination anti-coronavirus: quid des frais occasionnés par des effets secondaires?

La directrice du Centre antipoison et de pharmacovigilance du Maroc, membre du Comité technique et scientifique, a affirmé que le ministère de la Santé et de la Protection sociale prend en charge le diagnostic et le traitement des personnes dont la vaccination a engendré des effets secondaires.

Ainsi, Rachida Soulaymani Bencheikh, via la page officielle Facebook du ministère de tutelle, a précisé que les frais des médicaments de ces cas seront pris en charge. Cependant, a-t-elle souligné, il ne s’agira pas de remboursement en liquide, mais d’une prise en charge dans les CHU, les hôpitaux régionaux et les hôpitaux provinciaux.

De plus, une circulaire du ministère insiste sur la prise en charge des soins prodigués aux personnes qui ont eu des effets secondaires post-vaccination anti-coronavirus, a poursuivi le membre du Comité technique et scientifique.

L.A.