Vaccination à Casablanca: parents d’élèves, ceci vous concerne

L’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Casablanca-Settat a annoncé l’ouverture exceptionnellement de centres de vaccination dans la région, les 25 et 26 septembre, au profit des élèves dont l’âge varie entre 12 et 17 ans.

L’Académie indique, dans un communiqué, adressé aux parents et tuteurs des élèves âgés entre 12 et 17 ans, que dans le cadre d’accélération de l’opération de vaccination, pour la réalisation de l’immunité collective et assurer une bonne rentrée scolaire au profit des élèves de l’ensemble des établissements scolaires, publics et privés, ces élèves seront reçus samedi et dimanche aux centres de vaccination dans les directions provinciales de Hay Hassani, Ain Sebâa, Hay Mohammadi, Nouaceur, Ain Chock, Ben M’sik, Sidi Bernousi, Medyouna, Casablanca-Anfa, Mohammadia et Sidi Bennour.

Compte tenu de cette opération gracieuse et volontaire, l’académie invite les parents et tuteurs des élèves à accompagner leurs enfants aux centres de vaccination concernés pour bénéficier de cette opération de vaccination.

S.L. (avec MAP)