Vaccin Sinopharm: le Maroc va bientôt recevoir plus de 2 millions de doses

Une nouvelle livraison de vaccins anti-covid est attendue prochainement au Maroc. Selon une source de Le Site info, le Royaume devrait recevoir plus de 2 millions de doses du vaccin chinois Sinopharm, dans les tous prochains jours.

Pour rappel, le ministère de la Santé a annoncé que, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus, l’opération de vaccination a été élargie pour englober les citoyens âgés entre 45 et 50 ans.

Le ministère a appelé, samedi dans un communiqué, l’ensemble des citoyennes et citoyens des catégories ciblées, à poursuivre l’adhésion à ce chantier national d’envergure, afin de réaliser l’immunité collective et ce en envoyant un SMS au numéro gratuit 1717 ou en consultant le portail www.liqahcorona.ma pour obtenir leur rendez-vous et leur lieu de vaccination.

Un total de 4.542.426 personnes ont été complètement vaccinées contre la Covid-19 (1ère et 2ème doses), alors que le nombre des personnes ayant reçu la première dose du vaccin a atteint 6.458.947 à ce jour, a annoncé samedi le ministère de la Santé.

A.Y