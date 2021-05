Vaccin AstraZeneca : le Maroc pourrait recevoir ses doses en retard

Le médecin et chercheur en politiques et systèmes de santé, Tayeb Hamdi, a déclaré qu’il est probable que le Maroc subisse un retard dans la réception de nouvelles doses du vaccin AstraZeneca. Ceci, à cause de la situation épidémiologique en Inde.

Dans une publication, dont Le Site Info détient une copie, le chercheur se félicite que le Maroc ne s’est pas contenté d’un seul fournisseur de vaccin. Hamdi souligne que le pays a déjà reçu la moitié des doses d’AstraZeneca qu’il avait commandé, mais que le rythme de vaccination ralentira au niveau mondial.

Le spécialiste ajoute que tant que l’immunité collective n’est pas atteinte, il sera impossible de se passer des mesures préventives, soulignant qu’une situation stable et sous contrôle peut rapidement virer vers une situation catastrophique. « Le respect des mesures préventives est notre seule arme contre la propagation du virus et de ses nouvelles variantes », a-t-il écrit.

Il convient de noter que bien qu’elle soit le plus grand producteur de vaccins au monde, l’Inde n’a pas assez de doses pour vacciner sa population, car seulement 9% environ de ses 1,3 milliard d’habitants ont reçu une dose du vaccin. Les experts attribuent cette nouvelle vague aux variants du virus, mais aussi aux gigantesques rassemblements politiques et religieux.

