Vaccin anti-covid-19: voici la date du lancement au Maroc

La date du début de la campagne de vaccination contre le coronavirus est désormais connue au Maroc! Elle débutera à partir de la semaine prochaine, a révélé une source fiable à Le Site info.

La campagne de vaccination commencera précisément le 15 novembre courant et se déroulera en deux phases, a précisé notre source. La première phase concernera les citoyens qui sont en première ligne depuis le début de la pandémie. C’est-à-dire le personnel médical et paramédical, les forces de l’ordre et les cadres pédagogiques, ainsi que les personnes âgées et/ou celles souffrant de maladies chroniques.

Quant à la deuxième phase de cette importante opération de vaccination contre le covid-19,elle aura lieu au début de 2021 et concernera toutes les franges de la société. Ceci, car l’objectif premier de la campagne est « la protection des citoyens et la lutte contre la propagation du virus », a souligné la même source.

Et de préciser que le vaccin contre le covid-19 devrait profiter à l’humanité tout entière et prouvera ainsi son efficience.

A.T.