Vaccin anti-covid-19: une puce numérique sous-cutanée? Le démenti d’un spécialiste marocain

L’implantation d’une micropuce dans le corps des vaccinés, permettant de les « espionner » n’est que pure affabulation, soutient le Professeur Abdelfattah Chakib.

Cette théorie du complotisme mondial, dont nombreux font leurs choux gras de par le monde, à propos du vaccin anti-covid-19 ne serait donc qu’invention farfelue de l’esprit de personnes qui veulent susciter effroi et angoisse partout.

C’est lors de l’émission de 2M, « Moubacharatane maakoum » (En direct avec vous »), mercredi dernier, que le spécialiste en maladies infectieuses au CHU Ibn Rochd de Casablanca a apporté ce démenti. « Les Marocains doivent faire preuve d’esprit critique et pratique. Et ce, car il est impensable que l’on puisse placer une puce numérique dans un vaccin constitué de liquide », a assuré Pr Chakib.

Et de préciser qu’au cas où l’on voudrait « espionner » les citoyens et de contrôler leurs déplacements et leurs activités, le téléphone suffirait amplement pour y parvenir. Donc, nul besoin de placer une micropuce dans un vaccin anti-coronavirus pour ce faire, a encore tenu à souligner le spécialiste en maladies infectieuses.

L.R.