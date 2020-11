Vaccin anti-covid-19: un médecin spécialiste rassure les Marocains

Le Professeur Abdelfattah Chakib a tenu à rassurer les Marocains concernant les essais cliniques du vaccin anti-covid-19.

Ainsi, le spécialiste en maladies infectieuses au CHU Ibn Rochd, de Casablanca, invité à l’émission « Moubacharatane maakoum » (En direct avec vous), de la chaîne nationale 2M, a été catégorique à ce sujet. Parmi les 600 citoyens marocains qui se sont portés volontaires pour participer aux essais cliniques, l’on a constaté aucun effet secondaire grave, a confirmé Pr Chakib.

« J’ai eu l’honneur de collaborer aux essais cliniques du vaccin anti-covid-19. Et l’on n’a constaté, chez certains volontaires, que quelques effets secondaires bénins, dont une température de 38° C de courte durée et une rougeur passagère à l’endroit de la vaccination », a tranquillisé le spécialiste en maladies infectieuses.

Et de réitérer que le vaccin anti-covid 19 ne représente aucun véritable danger sur la santé humaine et ses rares effets secondaires sont très anodins.

A.T.