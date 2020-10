Vaccin anti-Covid-19: des médecins marocains se sont portés volontaires

Le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II de Casablanca a assuré que, pour l’heure, l’expérimentation des essais cliniques du vaccin chinois anti-Covid-19 en sont, sans doute, à leurs dernières étapes ou pas.

Et Mustapha Naji, expert en virologie, de préciser que des essais ont été effectués sur 600 Marocains, dont des médecins et des infirmiers, qui se sont portés volontaires, mais sans pouvoir encore parvenir à des résultats finaux.

Dans une déclaration à Le Site Info, le virologue a toutefois souligné que ces essais cliniques se sont déroulés dans les conditions les meilleures et qu’aucun problème n’a été relevé. Ceci, contrairement à ce qui s’est produit au Royaume-Uni où l’on a décidé de mette fin aux mêmes essais cliniques, a ajouté notre interlocuteur.

Mustapha Naji a également expliqué que le vaccin anti-nouveau coronavirus, essayé dans divers pays, sera fin prêt à la mi-année, vraisemblablement au mois de mars ou d’avril 2021. Cependant, au cas où l’on ne parviendrait pas à créer un vaccin efficace, a averti l’expert marocain en virologie, « il nous resterait un seul choix, celui de vivre avec le virus ».

L’humanité a vécu de nombreux siècles avec plusieurs virus et ce sera le cas de la Covid-19 si l’on ne parvient pas à la recherche d’un vaccin efficient. Ceci dit, et tant que le vaccin est encore en période d’essais cliniques, le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II de Casablanca recommande expressément aux citoyens le respect strict des mesures préventives et sanitaires décrétées par les autorités compétentes du Royaume.

Parmi celles-ci, le port obligatoire des masques bavettes, la distanciation physique, le lavage régulier des mains et la non-fréquentation des lieux trop bondés.

Larbi Alaoui et Kawtar Zaki