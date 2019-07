Vacances: si vous n’avez pas de Visa, voici les pays où aller

BEST OF – Les Marocains qui n’ont pas leur visa Schengen ont une liste de pays hors continent européen où ils peuvent se rendre sans visa. Le passeport vert donne en effet accès à 68 pays sans visa ou avec visa d’entrée délivré à l’arrivée.

Pays sans visa: il s’agit de l’Algérie, Belize, Bénin, Brésil, Côte d’Ivoire, République dominicaine, Equateur, Gabon, Gambie, Grenade, Guinée, Haïti, Hong Kong, Indonésie, Macao, Malaisie, Mali, États fédérés de Micronésie, Niger, Palestine, Philippines, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Corée du Sud, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Syrie, Tunisie, Turquie, Vanuatu et République dominicaine.

Les Marocains ont également à leur disposition d’autres destinations nécessitant un simple visa d’entrée. C’est le cas de l’Angola, Azerbaïdjan, Bolivie, Birmanie, Cambodge, Iles Comores, Congo, Cuba, Djibouti, Ethiopie, Guinée Bissau, Iran, Jordanie, Kenya, Laos, Liban, Lesotho, Madagascar, Maldives, Iles Marshall, Mauritanie, Ile Maurice, Mozambique, Népal, Nicaragua, Palaos, Qatar, Rwanda, Les Samoa, Les Seychelles, Somalie, Sri Lanka, Tadjikistan, Tanzanie, Timor oriental, Togo, Les Tuvalu et Ouganda.

Le seul pays dont l’accès n’est plus possible sans visa, comparé à l’année 2018, est le Soudan.

Rappelons que le passeport marocain occupe la 66ème place (sur 199) du classement des pays dont les ressortissants peuvent se rendre à l’étranger sans visa ou visa d’entrée d’après Passeport Index. Au niveau du Maghreb, le Maroc arrive en deuxième position, devancé par la Tunisie (64e mondialement pour 69 pays).

Notons que les Marocains optent, de plus en plus, pour des séjours à l’étranger avec une prédilection pour les “multi destinations” afin d’explorer, en un seul voyage, plusieurs pays et villes.

D’ailleurs, la majorité de ces voyagistes préfère cibler des destinations qui ne requièrent pas de visa pour le passeport marocain comme la Turquie, la Malaisie, la Corée du Sud et le Brésil ou d’autres pays où les procédures d’obtention de ce sésame sont fluides et faciles pour les Marocains à l’image de l’Égypte, Singapour, Thaïlande, Emirats Arabes Unis, Inde et Japon.

La Turquie avec en particulier Istanbul, ville réputée pour sa richesse historique et culturelle, demeure l’une des destinations les plus prisées par les Marocains.

Les dépenses voyages ont enregistré une hausse de 679 millions de dirhams à près de 5,9 milliards de dirhams au titre des quatre premiers mois de l’année en cours. En 2018, elles avaient atteint 18,86 MMDH, en augmentation de 8,8% par rapport à 2017.

Hicham Louraoui et N.M.