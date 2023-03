Vacances scolaires : les prochaines dates dévoilées

Il est prévu que les apprenants et les cadres pédagogiques et administratifs de l’Éducation nationale bénéficient de vacances scolaires. Le ministère a prévu une période de vacances après toutes les sept semaines d’études avec le respect des périodes de préparation des différents contrôles continus et autres examens.

Selon le calendrier des vacances scolaires 2022-2023, les apprenants ont rendez-vous avec les troisièmes vacances du dimanche 12 mars au dimanche 19 mars 2023, soit 8 jours. Reste à noter que les quatrièmes vacances auront lieu du 30 avril au 07 mai prochain.