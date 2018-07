Vacances royales: les autorités de Tanger sur le qui-vive

Plusieurs policiers et éléments des forces auxiliaires ont été répartis à proximité des résidences royales et des plages choisies généralement par le roi pour se balader en yacht ou pour nager. En parallèle, des centaines d’éléments militaires sont arrivés, dimanche 1 er juillet, pour renforcer davantage la sécurité de la ville.

Selon Al Massae, les grands boulevards de la ville du Détroit ont été reliftés à l’occasion de la visite du souverain: trottoirs et murs repeints, arbres arrangés et chaussées nettoyées et réaménagées.