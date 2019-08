Vacances: les Marocains en colère contre la hausse des prix dans le nord

BEST OF AOUT 2019 – C’est la période des vacances et un grand nombre de Marocains se ruent vers les villes touristiques pour s’offrir du bon temps et profiter de la plage.

C’est un secret de Polichinelle, mais il n’est pas inutile de le redire. Pour le tourisme local, les Marocains ont une préférence pour les villes du Nord du Royaume. Tanger, Tétouan, Chefchaouen, Martil, M’diq, Fnidek sont des destinations très prisées, aussi bien pendant la saison estivale que pendant les autres périodes de l’année.

Toutefois, certains propriétaires d’appartements et de restaurants profitent de la haute saison pour faire grimper les prix, au grand dam des estivants qui se retrouvent obligés à payer des sommes vertigineuses.

La région du nord n’a pas dérogé de la règle et plusieurs Marocains se sont plaints de la hausse des prix. D’après une source de Le Site info, le prix de location de certains appartements à Martil, Mdiq et Tétouan a atteint 800 dirhams, ce qui a provoqué la colère de ceux qui ont choisi cette région pour leurs vacances.

«Cette année, les villes du nord ont été touchées par une hausse scandaleuse des prix. Parkings, snacks, restaurants, appartements et hôtels ont doublé, voire triplé les prix. Malgré ces abus, les responsables adoptent la politique de l’autruche et ne bougent pas le petit doigt pour mettre fin à ces dépassements. Le nombre de touristes va certainement baisser cette saison à cause de ces pratiques», a déploré le président de l’association Karama pour la défense des droits de l’Homme.

Et d’ajouter : «Une enquête doit être ouverte et des commissions doivent être dépêchées pour contrôler les prix afin de permettre aux Marocains de différentes catégories sociales de s’offrir des vacances».

En parallèle, le président de l’association de défense des droits du consommateur Mohamed Mghafri a indiqué que ces régions connaissent en effet une hausse de prix importante, précisant que ces pratiques sont totalement illégales. «L’association n’a toutefois reçu aucune plainte dans ce sens», a-t-il souligné.

N.M.