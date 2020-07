Vacances d’été: les horaires à éviter sur les autoroutes du Maroc

A quelques jours du départ en vacances, la société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a invité ses clients-usagers à organiser au préalable leur voyage et se renseigner sur l’état instantané du trafic en consultant l’application ADM-Trafic.

Dans un communiqué, la société a recommandé à ses clients d’éviter les heures de pointe sur les axes autoroutiers proches des stations balnéaires entre 17H00 et 20H00 au milieu de la semaine, et entre 17H00 et 22H00 les week-ends.

Elle a en outre indiqué que quelques jours après l’allégement des mesures de confinement, « le trafic sur le réseau autoroutier est irrégulier avec des pics parfois imprévisibles et recommande à ses clients-usagers d’opter pour Jawaz en tant que moyen de paiement automatique ».

Suite à l’entrée en vigueur le 25 juin des nouvelles mesures d’allégement du confinement, « le réseau autoroutier connait un trafic irrégulier avec des heures de pics imprévisibles engendrant parfois des files d’attentes au niveau de certaines gares de péage à fortes affluences », a-t-elle ajouté.

Ces perturbations de la fluidité du trafic sont dues essentiellement au retour des plages qui connaissent une grande affluence ces derniers jours, a précisé ADM, relevant que cette situation génère un ralentissement du trafic au niveau des gares de péages proches des stations balnéaires étant donné que la plupart des estivants rentrent en fin journée dans la même tranche horaire.

Elle a poursuivi que les perturbations s’expliquent aussi par les marche-arrière au niveau des voies quand les clients Jawaz découvrent que leur solde est épuisé.

« Face à cette irrégularité de trafic, Jawaz est la solution préconisée », a-t-elle recommandé, expliquant qu’elle permet de fluidifier le trafic au niveau des gares de péage, même dans les heures de pic imprévisibles, avec une capacité d’absorption plus importante que celle des voies manuelles.

Cette solution favorise également le renforcement de la sécurité des clients-usagers en évitant les perturbations dans les gares de péage, de même qu’elle permet d’améliorer leur confort et leur faire gagner du temps, sans surcout par rapport au péage manuel.

A cet égard, ADM rappelle que « l’offre promotionnelle permettant d’acquérir le Pass Jawaz aux prix symbolique de 10 DH est toujours en cours ».

M.S. (avec MAP)