Vacances d’été: baisses exceptionnelles des tarifs hôteliers au Maroc

Faouzi Zemrani a annoncé que les hôtels du Maroc vont baisser considérablement leurs tarifs pour l’été, dans le cadre de la promotion du tourisme local.

Dans une déclaration à Le Site info, le vice-président de l’Union nationale de tourisme a indiqué que les Marocains résidant au Maroc et ceux de l’étranger bénéficieront de réductions allant jusqu’à 30% le pour les nuitées dans les hôtels.

«Les séjours pour les enfants de moins de 12 ans seront gratuits», a également annoncé la même source, soulignant que les mesures mises en place visent à compenser les pertes engendrées par la crise sanitaire.

Pour rappel, une campagne avait été lancée sur la Toile, appelant à la réduction des prix des hôtels et des maisons d’hôtes pendant l’été. Et ce afin d’encourager le tourisme après plus d’une année de léthargie pour cause du covid.

De nombreuses familles marocaines avaient demandé que les prix exigés par ces prestataires de services soient revus à la baisse. Certes, les citoyens veulent booster et développer le tourisme local car les quatre coins du Maroc regorgent de plages, de montagnes et de paysages qui valent le détour, mais en déboursant des prix raisonnables.

H.M.