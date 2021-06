Marhaba 2021: un député marocain réclame une baisse des prix des billets

Le chef du groupe parlementaire istiqlalien de l’Unité et de l’Egalitarisme a posé une question orale au ministre de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau. La question de Noureddine Mediane, adressée à Aziz Rabbah, concerne la hausse des prix des billets d’avions de la Royal air Maroc (RAM) et de ceux des ferries que les Marocains Résidant à l’étranger doivent débourser pour rentrer au pays.

Dans cette question, dont Le Site info détient copie, il est rappelé que les MRE ont traversé des circonstances pénibles, sociales, humaines et pécuniaires, pendant les deux dernières années du fait des répercussions de la pandémie de la covid-19. Malgré tout cela, la communauté marocaine à l’étranger n’a eu de cesse de prouver son patriotisme et a continué, plus que jamais, le transfert de devises vers le Maroc. Au contraire, alors que des experts prédisaient une baisse desdits transferts, c’est une hausse inédite que les MRE ont réalisée.

Noureddine Mediane a également rappelé que ces franges de la population ont exprimé leur bonheur à l’annonce de la reprise progressive des vols et des liaisons maritimes et terrestres de et vers le Royaume. Mais il a constaté, avec un très grand regret, que les prix des billets connaissent une hausse vertigineuse et coûtent les yeux de la tête à des MRE privés, pendant près de deux longues années, de revenir au bercail et de retrouver les leurs le plus vite possible.

Par conséquent, il est demandé au ministre de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau de révéler les mesures urgentes que son Département compte prendre afin de faire baisser les prix des billets d’avions et de ferries, permettant aux MRE de pouvoir rentrer au pays dans des conditions psychologiques et pécuniaires des plus dignes.

L.A.