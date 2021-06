Vacances au Maroc: les premiers MRE débarquent à l’aéroport de Fès (PHOTOS)

Un vol transportant des Marocains résidant à l’étranger est arrivé ce mardi à l’aéroport de Fès-Saïss, dans le cadre de l’opération Marhaba 2021.

Selon 2M.ma, l’avion a atterri ce mardi matin à l’aéroport de Fès-Saïss, en provenance de la ville de Lyon, en France. Des photos publiées sur la page Facebook de la chaîne d’Aïn Sebaâ montrent l’arrivée des MRE au pays pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Pour rappel, les autorités marocaines ont décidé la reprise des vols de et vers le Royaume à compter de ce mardi 15 juin 2021, a annoncé, il y a un peu plus d’une semaine, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Par ailleurs, le roi Mohammed VI a donné ses Très Hautes Instructions aux autorités compétentes et à l’ensemble des intervenants dans le domaine du transport, afin d’œuvrer à la facilitation du retour des MRE au Maroc « à des prix abordables », a précisé un communiqué du Cabinet royal, dimanche dernier.

M.F.