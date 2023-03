Usagers de l’autoroute Rabat-Tiflet, ceci vous concerne

Par LeSiteinfo avec MAP

Des travaux de pose de passerelle au niveau du Point Kilométrique PK 37+700 auront lieu, du mardi 21 mars à partir de 22h00 au mercredi 22 mars à 06h00 du matin, a annoncé dimanche la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM).

Par conséquent, « la circulation sera suspendue provisoirement sur le tronçon autoroutier entre la barrière de péage de Sidi Allal Al Bahraoui et l’échangeur de Tiflet dans les deux sens », fait savoir la Société dans un communiqué. L’ADM indique avoir défini des itinéraires alternatifs pour les usagers en provenance de Rabat et à destination d’Oujda, qui sont invités à « emprunter la route nationale RN°6 pour rejoindre ensuite l’autoroute via l’échangeur de Tiflet ».

Quant aux usagers empruntant l’autoroute en provenance d’Oujda et à destination de Rabat, ils sont priés de « quitter l’autoroute via l’échangeur de Tiflet et d’emprunter la route nationale RN°6 », selon la même source. « L’ADM a procédé à l’installation des dispositifs de signalisation aux endroits appropriés pour faciliter la circulation et s’excuse de la gêne occasionnée par ces travaux visant à renforcer la sécurité autoroutière », ajoute le communiqué.

Pour plus d’information, les usagers peuvent contacter le centre d’appel au n°5050, consulter l’application « ADM Trafic » pour s’enquérir de l’état du trafic en instantané, ou encore voir les liens suivants: www.adm.co.ma (web), www.admtrafic.ma (état du trafic), www.jawaz.ma (recharge Jawaz), https://bit.ly/2WOpP9N (page Facebook) et https://bit.ly/3fDfQfU (page YouTube).

S.L.