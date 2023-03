Usagers de l’autoroute Rabat-Casablanca, ceci vous concerne (ADM)

Dans le cadre du projet de dédoublement du passage supérieur au niveau de l’échangeur Ain Atiq, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informe les usagers de l’autoroute Rabat – Casablanca que les travaux de pose de la charpente métallique du nouveau passage supérieur seront réalisés pendant les nuits suivantes :

-La nuit du mardi 14/03/2023 de 22h00 à 06h00 du mercredi 15/03/2023 ;

-La nuit du mercredi 15/03/2023 de 22h00 à 06h00 du jeudi 16/03/2023 ;

-La nuit du jeudi 16/03/2023 de 22h00 à 06h00 du vendredi 17/03/2023 ;

Par conséquent, la circulation sera suspendue provisoirement, durant les nuits précitées, entre l’échangeur Ain Atiq et l’échangeur Témara dans le sens Casablanca – Rabat, et entre l’échangeur Ain Atiq et l’échangeur Skhirat dans le sens Rabat – Casablanca.

Les itinéraires alternatifs sont définis comme suit :

-Les usagers empruntant l’autoroute en provenance de Casablanca, Mohammedia, Bouznika, ou Skhirat et à destination de Rabat ou Témara sont priés de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur Ain Atiq et d’emprunter la Route Nationale N°1 pour arriver à leur destination ;

-Les usagers en provenance d’Ain Atiq et à destination de Rabat ou Témara sont priés d’emprunter la Route Nationale N°1 pour arriver à leur destination ;

-Les usagers empruntant l’autoroute en provenance de Rabat ou Témara et à destination de Casablanca, Mohammedia ou Bouznika sont priés de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur Ain Atiq et d’emprunter la Route Nationale N°1 pour rejoindre à nouveau l’autoroute au niveau de l’échangeur Skhirat ;

-Les usagers empruntant l’autoroute en provenance de Rabat ou Témara et à destination de Skhirat sont priés de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur Ain Atiq et d’emprunter la Route Nationale N°1 pour arriver à leur destination

-Les usagers en provenance d’Ain Atiq et à destination de Casablanca, Mohammedia ou Bouznika sont priés d’emprunter la Route Nationale N°1 pour rejoindre l’autoroute au niveau de l’échangeur Skhirat ;

-Les usagers en provenance d’Ain Atiq et à destination de Skhirat sont priés d’emprunter la Route Nationale N°1 pour arriver à leur destination ;

