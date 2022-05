Usagers de la la voie express Taza-Al Hoceima, ceci vous concerne

La voie express Taza-Al Hoceima, entre les points kilométriques 357 et 361 de la route nationale N2 au niveau de la « Section Bouaalma », sera ouverte samedi à la circulation en 2×2 voies, sauf sur une section de 1,5 Km, en 2 voies dans le sens Al Hoceima vers Kassita (montée) et 1 voie dans le sens Kassita vers Al Hoceima (descente), annonce le ministère de l’Equipement et de l’Eau.

Cette disposition demeurera provisoire en attendant l’achèvement des études de stabilisation définitive de cette section caractérisée par des éboulements rocheux fréquents, indique le département dans un communiqué, invitant les usagers de la route à respecter strictement les panneaux de signalisation mis en place.

Le ministère affirme qu’il reste à la disposition des citoyens 24h/24 pour leur fournir toutes les informations nécessaires et les invite à consulter les bulletins annoncés régulièrement par le biais de son portail : « www.equipement.gov.ma » et l’application « MaRoute », téléchargeable sur Smartphones, ou à contacter le centre de permanence de la Direction des travaux et de l’exploitation routière sur le numéro de téléphone 05.37.71.17.17.

S.L. (avec MAP)