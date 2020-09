URGENT. Coronavirus au Maroc: 2234 nouveaux cas confirmés et 1345 guérisons en 24H

Deux mille deux cent trente quatre (2234) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et 1.345 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Ce nouveau bilan porte à 72.394 le nombre de contaminations dans le Royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars et à 55.274 celui des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 76,4%, a précisé le ministère dans son compte rendu quotidien.

Le nombre de décès est passé à 1.361 avec 32 nouveaux enregistrés au cours des dernières 24 heures, selon la même source. Avec 773 cas positifs, la région de Casablanca est de loin la plus touchée. On compte également 107 cas à Marrakech, 65 à Tanger, 52 à Agadir, 48 à Kénitra et 44 à Salé.