Urgence sanitaire au Maroc: avis aux personnes qui travaillent

Le ministère de l’Intérieur indique dans un communiqué vendredi que le document remis par les responsables dans les secteurs public et privé aux personnes concernées par le travail durant la période de l’état d’urgence sanitaire reste suffisant pour se rendre exclusivement aux lieux de travail, sans recourir à l’autorisation de déplacement exceptionnelle émise par les autorités locales.

Dans le cadre de son approche de communication avec l’opinion publique nationale pour expliquer les mesures prises pour faire face à la propagation du coronavirus dans notre pays, surtout la nécessité d’obtenir l’autorisation de déplacement exceptionnelle exigée pour justifier les déplacements hors les lieux de résidence, le ministère de l’Intérieur annonce que les autorités locales vont veiller à la distribution de ces autorisations aux domiciles des citoyens et citoyennes, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de se déplacer vers les administrations pour en avoir, explique le communiqué, ajoutant que l’autorisation de déplacement exceptionnelle est également disponible sur le site : “http://covid19.interieur.gov.ma” que le ministère a consacré à cet effet.

Cette autorisation concerne exclusivement les personnes majeures, qui peuvent également assurer le déplacement des enfants qui sont sous leurs responsabilités en cas de nécessité extrême et dans la limite des exceptions déjà annoncées, insiste la même source.

Le ministère souligne également que l’autorisation de déplacement exceptionnelle reste valable jusqu’à la fin de l'”état d’urgence sanitaire”, précisant qu’il faut juste mentionner la case des raisons du déplacement en dehors du domicile, quand c’est nécessaire.

Tout en signalant que ces autorisations exceptionnelles de déplacement font foi d’une déclaration sur l’honneur portant la signature de la personne concernée et de l’agent chargé du contrôle, dans l’objectif d’inciter et convaincre les citoyens et citoyennes à rester chez-eux et à ne quitter leur domicile qu’en cas de nécessité, le ministère de l’Intérieur salue le grand esprit de patriotisme dont ont fait preuve les citoyens et citoyennes et exprime sa confiance quant à leur totale interaction avec ces mesures et leur entière collaboration avec les autorités administratives au service de l’intérêt général du peuple marocain, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)