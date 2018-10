Université de Fès: le scandale des masters refait parler de lui

Les deux mis en cause avaient été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée dans cette affaire, tandis que six autres personnes, soupçonnées d’être en lien avec cette affaire, avaient été auditionnées avant d’être déférées devant la justice en état de liberté.

