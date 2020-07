Une youtubeuse agressée à Témara: après avoir quitté la prison, son mari se confie (VIDEO)

Nouveau rebondissement dans l’affaire de la youtubeuse agressée par son mari à Témara. Ce dernier a quitté la prison d’El Arjate après que sa femme a retiré sa plainte.

Au micro de Le Site info, la youtubeuse a indiqué que son mari l’appelait chaque jour pour lui présenter ses excuses et lui exprimer son regret. «Je voulais que ses enfants le retrouvent. J’ai ainsi retiré ma plainte», a-t-elle expliqué.

Le mari, de son côté, a balayé d’un revers de main les rumeurs qui circulent depuis son incarcération. «Ma femme ne m’a jamais trompé et je n’ai rien contre les vidéos de «Routini Al Yawmi». Je ne suis qu’un poissonnier et ma femme a ouvert cette chaîne pour gagner de l’argent C’était un malentendu. J’espère qu’elle va me pardonner», a-t-il affirmé.

Rappelons que la victime, mère de trois enfants, avait confié que son mari l’a poignardée à plusieurs reprises, après la prière d’Al Fajr. «Il m’a blessé au postérieur devant mes enfants, sans pitié, en lançant : «Tu veux me quitter !». Après cette agression, j’ai demandé le divorce. Je ne peux plus vivre avec lui, d’autant plus qu’il consomme de la drogue», a-t-elle précisé.

La victime a également souligné que son mari apparaissait avec elle sur ses vidéos. Ce dernier l’aidait même, selon elle, à faire le montage. «Pourtant, il a dit au procureur du roi qu’il a commis son acte parce que je l’ai filmé sans son consentement. Cela fait un an que j’ai ouvert une chaîne sur Youtube. Mon mari me soutenait et m’aidait. Je ne sais toujours pas ce qui l’a poussé à m’agresser», a souligné notre source.

N.M.