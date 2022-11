Une voiture percute une borne d’incendie à Casablanca (VIDEO)

Une voiture a percuté vendredi de plein fouet une borne d’incendie au niveau du Bd Hassan II, dans le centre-ville de Casablanca. L’accident a fait deux blessés.

D’après les informations dont dispose Le Site Info, la conductrice aurait perdu le contrôle de son véhicule et aurait fauché une dame et sa fille, avant de finir sa course dans le décor. Les victimes de l’accident ont été évacuées vers l’hôpital afin de recevoir les soins nécessaires.

D’importants dégâts matériels ont été causés, nécessitant la mobilisation de la police et des autorités compétentes pour libérer la circulation et stopper le flux des eaux de la borne endommagée.

A.O.