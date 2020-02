Une vidéo sur les risques liés aux catastrophes naturelles émeut les Marocains

Les agences thenext.click (TNC), Mediamatic et Adeesy signent une campagne de communication inédite au Maroc, pour le compte de la Compagnie d’Assurance Transport (CAT), afin de sensibiliser les marocains à EVCAT HIMAYA, l’assurance obligatoire et payante contre les risques liés aux évènements catastrophiques.

Entre 1980 et 2010, 81% des évènements catastrophiques dans la région MENA étaient localisés dans 6 pays dont le Maroc selon l’Indice Mondial des Risques Climatiques de Germanwatch. Le Maroc y a remédié via une assurance contre les conséquences d’évènements catastrophiques, lancée en janvier 2020, et qui est devenue obligatoire dans les contrats d’assurance couvrant les dommages aux biens ou la responsabilité civile en raison des dommages corporels et matériels causés aux tiers. Le lancement de cette assurance auprès des marocains était un réel challenge. La question était comment les toucher d’une manière vraie, transparente et audible.

Des études universitaires américaines ont révélé qu’après avoir été touché personnellement (soi-même, proches, connaissances…) par une catastrophe naturelle, une personne est plus susceptible de souscrire une assurance pour se protéger contre cela.

Et c’est ainsi qu’est née l’idée de campagne de sensibilisation développée par les équipes créatives de TNC : inviter des marocains de tous bords à venir échanger d’une manière transparente autour du sujet et d’exprimer leur mécontentement et leur désaccord. Ce qu’ils ne savaient pas encore, c’est que parmi eux il y avait des victimes de catastrophes naturelles. Et le pari créatif était : une expérience aussi chargée en émotion peut-elle leur faire ouvrir les yeux ?

Là où la raison a échoué, l’expérience dans tous les sens du terme a réussi. La projection des détracteurs dans des expériences réelles leur a fait réaliser que ce n’est pas un débat théorique mais la vraie vie. Ce « social experiment » prouve que le partage d’expérience abolit les clivages et crée une réelle empathie qui démontre que les marocains restent foncièrement soudés, malgré leur différence d’opinion. En effet, la campagne, lancée sur les réseaux sociaux, a touché plus de 10 millions de marocains et cumule déjà près de 7 millions de vues et plus de 55 000 interactions positives.

Cette campagne n’a pas seulement touché les marocains mais a également réussi à être distinguée par le jury international des Impériales 2020 qui lui a décerné une étoile dans la catégorie « Brand Content Digital ».