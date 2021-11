Une vidéo montrant Abdellah Bensaïd se faire interdire l’accès au cinéma crée la polémique

Abdellah Bensaid, acteur marocain, danseur et chorégraphe, a été empêché d’accès à une salle obscure, pour défaut de présentation du pass vaccinal, comme le prouve un enregistrement vidéo largement partagé et commenté sur Instagram.

Les agents de sécurité du Megarama, à Casablanca, ont veillé au respect de cette interdiction de Bensaid, qui était accompagné de sa soeur, pour la projection, en avant-première, du dernier né de Nabyl Ayouch, intitulé « Haut et fort » (3alli sawtak), avec pour rôle principal l’acteur Anas Basbousi, et présélectionné aux Oscars 2022 dans la session « Meilleur film international ».

Ce qui suscité une énième polémique sur l’imposition du pass vaccinal, décidée par le gouvernement Akhannouch, depuis jeudi 21 octobre dernier, en vue d’accéder aux administrations et aux lieux publics!

En revanche, d’aucuns ont applaudi cette interdiction par souci et respect du principe du pied d’égalité entre tous les citoyens. L’un des commentaires privilégiant ledit principe, soutient: « Il (ndlr, l’artiste en question) est comme nous! Il est le fils du peuple et, comme on exige de nous la présentation du pass vaccinal, il n’a pas à faire exception! Nul n’est censé ignorer la loi, quel qu’il soit, sinon nous ferons tous fi de cette imposition en enfreignant la loi! »

A noter que Abdellah Bensaid a fini quand même par accéder à la salle de cinéma, en compagnie de sa soeur, après moult discussions et pourparlers avec les agents de sécurité. Cependant, par ailleurs, sans parler des pass vaccinaux, l’artiste et sa soeur ont été vivement critiqués pour non-respect des mesures préventives et sanitaires contre la covid-19, dont particulièrement le port obligatoire du masque de protection.

Larbi Alaoui

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par أخبار مشاهير المغرب (@the_moroccaan)