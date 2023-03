Une vidéo d’Ezzoubair Hilal touche la Toile

L’acteur et youtubeur marocain, Ezzoubair Hilal, a eu la partie belle sur les réseaux sociaux, durant les dernières heures, en partageant une vidéo concernant cette valeur, enterrée dans cette certaines sociétés, mais toujours vivace chez les Marocains, qu’est la piété filiale due aux parents.

Vidéo partagée avec ses fans et followers, via son compte officiel Instagram, ayant suscité une agréable surprise et une admiration manifeste et dans laquelle Hilal dénonce vigoureusement le mauvais traitement de certains jeunes vis-à-vis de leurs géniteurs.

De même que ledit enregistrement évoque la manière idoine et filiale que devrait être le deuil de parents disparus et l’état psychique des personnes ayant perdu les leurs.

Surout si ces personnes avaient failli à leur reconnaissance, respect, soutien et amour filiaux à l’encontre de leurs parents, alors que ces derniers étaient encore de ce monde!

Larbi Alaoui