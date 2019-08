Une vidéo de Saad Lamjarred divise les internautes

Le chanteur marocain controversé a lancé sur une story Instagram qu’il allait être au Maroc. Une annonce qui confirme ce qu’avait déclaré son père Bachir Abdou. Si les fans de Lamjarred ont été ravis d’apprendre la nouvelle, ses détracteurs, en revanche, n’ont pas apprécié le fait qu’il soit encore une fois autorisé à quitter le territoire français.

Saad Lamjarred n’est toujours pas sorti d’affaire avec la Justice française. Ni le chanteur, ni son entourage n’avaient pris la parole ces derniers mois pour évoquer sa situation. Son père, l’artiste marocain, Bachir Abdou, a fini par briser le silence il y a moins d’un mois. Interrogé sur l’état de santé et la situation actuelle de son fils en France, il a répondu: “Je vais vous dire juste une seule chose, pour vous résumer la situation. Saad va très bien grâce à dieu et va rentrer au Maroc prochainement pour retrouver son public”, avait-il confié. D’après des sources proches du chanteur, ce dernier est au Maroc pour préparer une nouvelle chanson. Ses démêlés avec la justice sont-ils terminés pour autant? Rien ne filtre pour le moment même si sa famille semble apaisée.

Saad Lamjarred s’est fait assez discret sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Et depuis la dernière décision de la justice, il a préféré battre en retraite sur la Toile. À part quelques posts, le chanteur marocain et ses proches étaient restés silencieux pendant le mois de Ramadan.

“Lam3allam”, star controversée pour les affaires que l’on sait, a lancé une nouvelle chanson et poursuit donc sa carrière de chanteur. Mais les déboires de la star sont loin d’être terminés. Accusé de viol en 2016 par la française Laura Prioul, âgée de 20 ans à l’époque, Lamjarred s’est vu les faits requalifiés par la juge le 9 avril dernier. Une annonce accueillie comme une victoire par le clan “Lamjarred”, tandis que le clan “Prioul” avait dénoncé une injustice et espère toujours une suite au procès.

