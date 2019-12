Une usine ravagée par un incendie à Aït Melloul

Un grave incendie s’est déclaré à l’intérieur d’une usine à Aït Melloul, ville à une quinzaine de kilomètres d’Agadir.

Le sinistre, s’étant produit hier dimanche, a semé panique et terreur chez les personnes qui y ont assisté. Et selon une source de Le Site Info, le feu a consumé une grande surface de l’usine. Celle-ci est située dans la zone industrielle d’Aït Melloul et le feu qui y avait pris a provoqué d’énormes dégâts matériels.

Heureusement que l’on ne déplore aucune victime, a tenu à préciser la même source. Les autorités locales se sont vites rendues sur les lieux du sinistre et les éléments de la Protection civile sont rapidement parvenus à circonscrire ce grave incendie.

A.L.