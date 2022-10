Une Université marocaine intègre le prestigieux classement Times Higher Education

Pour la première fois de son histoire, l’université Chouaib Doukkali (UCD) d’El Jadida intègre le prestigieux classement international « Times Higher Education » World University Rankings (THE-WUR 2023), rendu public au courant de la semaine.

Le THE-WUR prend en considération 13 indicateurs pour évaluer la performance des meilleures universités à travers le monde. Ces indicateurs sont groupés autour de 5 axes : l’Enseignement supérieur (30%), la Recherche scientifique (30%), les Citations (30%), l’Ouverture à l’international (7,5%) et le Transfert de la technologie (2,5%).

L’UCD s’est, en effet, classée 5ème dans les deux piliers de la Recherche scientifique et des Citations, sur 7 universités marocaines ayant intégré le classement des 1500 meilleures universités, parmi 25 000 dans le monde, a précisé Hakim Hassane Eddine, secrétaire général de l’UCD.

Dans une déclaration à la MAP, Yahya Boughaleb, président de l’UCD, s’est pour sa part félicité d’une « très bonne nouvelle pour l’Université Chouaib Doukkali et toutes ses composantes ». Ce classement consacre, selon lui, le travail fourni par les enseignants-chercheurs et les doctorants de l’Université, mais également celui des responsables et cadres administratifs.

« Ce classement prestigieux, a-t-il poursuivi, vient couronner les efforts déployés pour développer l’offre de formation, la recherche scientifique et l’innovation au sein de l’Université. On ne peut que se féliciter tous pour cette belle réalisation qui honore l’UCD et permet son rayonnement au niveau national et international, d’autant plus que notre université est la plus petite université publique nationale en termes d’effectifs des étudiants ».

Au sein du corps professoral contacté à cet effet, c’est le même élan d’enthousiasme. « L’université Chouaib Doukkali récolte aujourd’hui le fruit de plusieurs années de labeur, pour la valorisation de la recherche dans les programmes internationaux et nationaux », a remarqué le professeur Abderrazak Jaanid.

« Grâce au dynamisme de ses enseignants chercheurs, l’UCD s’est toujours distinguée par la qualité de sa production scientifique aussi bien en sciences et technique, essentiellement dans les revues internationales indexées, qu’en sciences humaines et sociales », a-t-il ajouté, estimant que la capacité de l’université à marketer sa production intellectuelle et en termes de recherche constituent un « moyen clé pour sa visibilité auprès des organismes internationaux ».

« Cette consécration ne peut qu’interpeler toutes les composantes de l’UCD à doubler d’efforts, pour persévérer vers plus d’excellence », a souligné M. Boughaleb.

Il a noté, dans ce sens, la « grande marge de progression » à exploiter pour maintenir cet élan, citant notamment la création du Centre d’Etudes doctorale nouvelle génération à l’Echelle de l’UCD, la labellisation des structures de recherche de l’Université, l’instauration de la prime de publication en fonction de la qualité et l’adoption de la nouvelle charte des doctorants exigeant des publications indexées.

Il s’agit également de l’ouverture de postes de professeurs émérites, le lancement de nouveaux établissements, la diversification de l’offre de formation, le soutien à l’entrepreneuriat et la création des start’up…