Une Tunisienne arrêtée à l’aéroport Mohammed V

La quantité totale de hashich saisie auprès d’une passagère de nationalité tunisienne, interpellée le 10 septembre à l’aéroport international de Mohammed V de Casablanca, a atteint 857 grammes, apprend-on auprès de la préfecture de sûreté de Casablanca.

La mise en cause, âgée de 27 ans, a été arrêtée au moment où elle s’apprêtait à embarquer à bord d’un vol à destination de la capitale Tunis, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que l’opération de fouille préventive a permis de saisir 28 grammes de hashich sous forme de 4 capsules camouflées sous ses sous-vêtements. Elle était aussi suspectée de porter dans ses intestins d’autres capsules de cette même drogue.

La prévenue a ainsi a été placée sous contrôle médical au Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd de Casablanca dans le but d’extraire les capsules de ses intestins, selon la même source, précisant que la quantité totale de la drogue saisie s’est élevée à 857 grammes de chira, sous la forme de 151 capsules.

La mise en cause a été placée en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent et ce, afin d’élucider les circonstances et ramifications de cette affaire, conclut le communiqué.

