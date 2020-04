Une “tramdina” tourne au drame à Casablanca

Dans l’après-midi du dimanche 26 avril, un homme âgé a succombé après avoir reçu à la tête une grosse pierre, alors qu’une autre personne a été blessée. Ce drame a eu lieu le deuxième jour du mois sacré de Ramadan au quartier Lissasfa 2, Hay Hassani, à Casablanca

Selon une source de Le Site info, la victime est morte sur le coup en recevant une brique jetée sur lui, avec préméditation, du 3ème étage d’une habitation. Le vieil homme était venu au quartier avec son fils qui avait eu une altercation avec d’autres jeunes. Et l’un de ces derniers est l’auteur de cet acte auquel a succombé le père, a précisé la même source.

Aussitôt alertés, les autorités locales et les services sécuritaires se sont rendus sur les lieux du drame. Le mis en cause principal, un jeune de 20 ans, a été interpellé, tandis que le corps de la victime a été transféré à la morgue pour autopsie et complément d’enquête, sous la supervision du parquet général compétent.

M.R.