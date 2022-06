Une touriste italienne agressée à l’arme blanche à Tiznit

Les éléments de la sûreté nationale relevant du district provincial de la sûreté de la ville de Tiznit ont procédé, dimanche dans l’après-midi, à l’arrestation d’un individu soupçonné d’avoir agressé une touriste italienne à l’aide d’une arme blanche.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect, âgé de 31 ans et qui vivait en état de vagabondage dans la ville de Tiznit, aurait agressé la victime âgée de 51 ans à l’aide d’un sabre fabriqué d’une manière artisanale, lui causant deux blessures légères dans le dos qui ont nécessité son transfert à l’hôpital local, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que la victime a quitté l’hôpital après avoir reçu les soins nécessaires.

Les investigations menées ont révélé que le mis en cause avait suivi, à plusieurs reprises, des séances de psychothérapie dans des établissements hospitaliers spécialisés dans la prise en charge des maladies mentales et neurologiques, précise la même source.

Le prévenu est actuellement soumis à une enquête judiciaire menée sous la supervision du Parquet compétent, afin de tirer au clair les circonstances et les motifs de cette agression, vérifier le caractère criminel des actes commis et examiner l’état de santé mentale et physique du mis en cause, conclut le communiqué.

MY